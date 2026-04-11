Глава парламента Ирана пригрозил США ответом в случае обмана на переговорах
Председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф сделал резкое предупреждение Вашингтону в преддверии предстоящих переговоров в Исламабаде. Как сообщает агентство Tasnim, политик дал понять, что любые нечестные действия со стороны американской делегации не останутся без внимания, и Тегеран будет вынужден дать симметричный ответ.
Галибаф напомнил, что все предыдущие диалоги с американцами неизменно завершались провалом и нарушением достигнутых договоренностей. Тем не менее, по словам спикера, сегодня Иран находится в принципиально иной позиции: текущий конфликт наглядно продемонстрировал противнику, что попытки использовать переговоры как декорацию или прикрытие для обмана будут жестко пресекаться.
Иранский политик заявил, что его страна открыта к конструктивному диалогу и преследует исключительно благие цели, однако отметил полное отсутствие доверия к Соединенным Штатам. Единственным условием, при котором Тегеран готов поддержать Вашингтон, Галибаф назвал заключение сделки, которая будет в полной мере уважать права иранского народа и учитывать его интересы.
64-летний Галибаф, бывший мэр Тегерана, в молодости служил командиром Корпуса стражей исламской революции. В последние недели стал известен за пределами Ирана благодаря своим постам в X, часто с элементами черного юмора. В своих публикациях в социальных сетях он обращался к американцам, призывал «отказаться от еды, потому что цены на бензин продолжают расти», пародировал записи президента США Дональда Трампа в TruthSocial и указывал на то, что США ставят «Израиль превыше всего». Согласно просочившимся в сеть документам, опубликованным WikiLeaks, американские дипломаты считали, что Моджтаба Хаменеи поддерживал кандидатуру Галибафа на президентских выборах.