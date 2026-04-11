Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

Глава парламента Ирана пригрозил США ответом в случае обмана на переговорах

Ведомости

Председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф сделал резкое предупреждение Вашингтону в преддверии предстоящих переговоров в Исламабаде. Как сообщает агентство Tasnim, политик дал понять, что любые нечестные действия со стороны американской делегации не останутся без внимания, и Тегеран будет вынужден дать симметричный ответ.

Галибаф напомнил, что все предыдущие диалоги с американцами неизменно завершались провалом и нарушением достигнутых договоренностей. Тем не менее, по словам спикера, сегодня Иран находится в принципиально иной позиции: текущий конфликт наглядно продемонстрировал противнику, что попытки использовать переговоры как декорацию или прикрытие для обмана будут жестко пресекаться.

Иранский политик заявил, что его страна открыта к конструктивному диалогу и преследует исключительно благие цели, однако отметил полное отсутствие доверия к Соединенным Штатам. Единственным условием, при котором Тегеран готов поддержать Вашингтон, Галибаф назвал заключение сделки, которая будет в полной мере уважать права иранского народа и учитывать его интересы.

64-летний Галибаф, бывший мэр Тегерана, в молодости служил командиром Корпуса стражей исламской революции. В последние недели стал известен за пределами Ирана благодаря своим постам в X, часто с элементами черного юмора. В своих публикациях в социальных сетях он обращался к американцам, призывал «отказаться от еды, потому что цены на бензин продолжают расти», пародировал записи президента США Дональда Трампа в TruthSocial и указывал на то, что США ставят «Израиль превыше всего». Согласно просочившимся в сеть документам, опубликованным WikiLeaks, американские дипломаты считали, что Моджтаба Хаменеи поддерживал кандидатуру Галибафа на президентских выборах.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь