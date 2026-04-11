Глава парламента Ирана пригрозил США ответом в случае обмана на переговорах

64-летний Галибаф, бывший мэр Тегерана, в молодости служил командиром Корпуса стражей исламской революции. В последние недели стал известен за пределами Ирана благодаря своим постам в X, часто с элементами черного юмора. В своих публикациях в социальных сетях он обращался к американцам, призывал «отказаться от еды, потому что цены на бензин продолжают расти», пародировал записи президента США Дональда Трампа в TruthSocial и указывал на то, что США ставят «Израиль превыше всего». Согласно просочившимся в сеть документам, опубликованным WikiLeaks, американские дипломаты считали, что Моджтаба Хаменеи поддерживал кандидатуру Галибафа на президентских выборах.