Москалькова анонсировала возвращение последних курских заложников

Москалькова анонсировала возвращение последних курских заложниковОни следуют в направлении украино-белорусской границы
Семь жителей Курской области, которых украинская сторона удерживала в качестве заложников, 11 апреля смогут вернуться в Россию. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, уточнив, что среди возвращающихся пять женщин и двое мужчин.
В комментарии RT омбудсмен рассказала, что российским правозащитникам удалось достичь договоренности с украинской стороной об освобождении этой группы граждан. По имеющимся данным, люди уже покинули пункт временного размещения и сейчас следуют в направлении украино-белорусской границы, чтобы оттуда попасть на Родину.
Москалькова подчеркнула, что процесс освобождения заложников дался крайне непросто, и никаких легких переговоров в этой ситуации быть не могло. Тем не менее, по ее словам, российской стороне удалось довести дело до логического завершения, и последние семеро курян скоро окажутся в кругу своих родных и близких.
9 апреля уполномоченный по правам человека в России рассказала, что на территории Украины находятся семь жителей Курской области, трое из которых – в пунктах временного размещения, еще четверо – у знакомых. Она выразила надежду, что договоренности с украинской стороной будут исполнены и на Родину вернутся и военнослужащие, и мирные жители.