Москалькова: на Украине все еще находятся семь курян
На территории Украины находятся семь жителей Курской области, трое из которых – в пунктах временного размещения, а еще четверо – у знакомых, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, ее цитирует «РИА Новости».
Она выразила надежду, что договоренности с украинской стороной будут исполнены, и на Родину вернутся и военнослужащие, и мирные жители.
6 марта Москалькова сообщила, что в Россию вернулись двое мирных жителей Курской области, удерживаемых на Украине. Это пожилая женщина и ее внучка.
12 февраля уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова сообщила, что один ребенок воссоединяется с близкими в РФ и пять – на Украине. На Украину отправили четырех мальчиков и одну девочку в возрасте от 4 до 15 лет, там они воссоединятся со своими семьями.