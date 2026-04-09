Главная / Общество /

Москалькова: на Украине все еще находятся семь курян

На территории Украины находятся семь жителей Курской области, трое из которых – в пунктах временного размещения, а еще четверо – у знакомых, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, ее цитирует «РИА Новости».

Она выразила надежду, что договоренности с украинской стороной будут исполнены, и на Родину вернутся и военнослужащие, и мирные жители.

6 марта Москалькова сообщила, что в Россию вернулись двое мирных жителей Курской области, удерживаемых на Украине. Это пожилая женщина и ее внучка.

12 февраля уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова сообщила, что один ребенок воссоединяется с близкими в РФ и пять – на Украине. На Украину отправили четырех мальчиков и одну девочку в возрасте от 4 до 15 лет, там они воссоединятся со своими семьями.

