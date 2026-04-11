NYT: Иран не может найти собственные мины в Ормузском проливе

Иран оказался неспособен открыть Ормузский пролив для полноценного судоходства, поскольку не может обнаружить все мины, которые сам же и установил в этом водном коридоре. Как сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников, у Тегерана также отсутствуют необходимые технологии для их извлечения, что стало одной из главных причин, по которым страна не смогла оперативно выполнить требование администрации президента США Дональда Трампа о беспрепятственном проходе судов.