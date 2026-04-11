NYT: Иран не может найти собственные мины в Ормузском проливе
Иран оказался неспособен открыть Ормузский пролив для полноценного судоходства, поскольку не может обнаружить все мины, которые сам же и установил в этом водном коридоре. Как сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников, у Тегерана также отсутствуют необходимые технологии для их извлечения, что стало одной из главных причин, по которым страна не смогла оперативно выполнить требование администрации президента США Дональда Трампа о беспрепятственном проходе судов.
Проблема с обезвреживанием мин создает дополнительные сложности на фоне предстоящих мирных переговоров в Пакистане, где в эти выходные встретятся иранские дипломаты и делегация США во главе с вице-президентом Джей Ди Венсом. По данным издания, Иран использовал небольшие катера для минирования пролива в прошлом месяце, вскоре после начала войны с Америкой и Израилем, оставив лишь узкий безопасный коридор для судов, готовых платить пошлину.
Американские чиновники пояснили, что Корпус стражей исламской революции проводил минирование пролива хаотично, и теперь неизвестно, велась ли точная запись мест установки взрывных устройств. Более того, даже если координаты были зафиксированы, некоторые мины со временем сместились под воздействием течений. В отличие от установки, процесс извлечения мин с морского дна требует значительно больших усилий и специализированного оборудования.
На этой неделе президент Трамп заявил, что условием двухнедельного перемирия с Ираном является «полное, немедленно еи безопасное открытие» Ормузского пролива. Иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи, который сейчас находится в Исламабаде для встречи с Венсом, уже подтвердил, что пролив будет открыт, но с учетом «технических ограничений», что, по мнению Вашингтона, является прямым намеком на неспособность Тегерана быстро решить проблему.