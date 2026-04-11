Washington Post: США запросят у Ирана освобождения задержанных американцев

При этом, отмечают собеседники издания, неясно, насколько решительно Вашингтон будет добиваться освобождения задержанных. Существуют опасения, что в случае сложного диалога запрос может быть отложен. По имеющейся информации, в иранском плену находятся по меньшей мере шесть граждан США. Правозащитники выражают надежду, что Тегеран освободит их в качестве жеста доброй воли, хотя признают: вероятно, американцы были задержаны именно для использования в качестве рычага давления на будущих переговорах с Вашингтоном. Некоторые из удерживаемых Ираном американцев находятся в тюрьме или лишены права выезда из страны.