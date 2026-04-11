Washington Post: США запросят у Ирана освобождения задержанных американцев
Администрация США планирует запросить у Тегерана освобождения американских граждан, задержанных в Иране, пишет The Washingtom Post со ссылкой на источники, знакомые с планами Белого дома. Вопрос будет поднят в рамках предстоящих мирных переговоров.
При этом, отмечают собеседники издания, неясно, насколько решительно Вашингтон будет добиваться освобождения задержанных. Существуют опасения, что в случае сложного диалога запрос может быть отложен. По имеющейся информации, в иранском плену находятся по меньшей мере шесть граждан США. Правозащитники выражают надежду, что Тегеран освободит их в качестве жеста доброй воли, хотя признают: вероятно, американцы были задержаны именно для использования в качестве рычага давления на будущих переговорах с Вашингтоном. Некоторые из удерживаемых Ираном американцев находятся в тюрьме или лишены права выезда из страны.
Двое задержанных – 61-летний Камран Хекмати и 49-летний Реза Вализаде – содержатся в тюрьме Эвин в Тегеране. В 2025 г. Эвин была повреждена в результате израильского авиаудара во время 12-дневной войны между Израилем и Ираном. Юристы и правозащитники отмечают, что из-за блэкаута интернета в Эвине и других иранских тюрьмах они не могут связаться с задержанными американцами.
Администрация президента США Дональда Трампа признала обоих мужчин незаконно задержанными – официальная категория, означающая, что Вашингтон считает их заложниками, удерживаемыми в политических целях. Хекмати получил этот статус от госсекретаря США Марко Рубио в марте, уже во время текущего конфликта.
Делегация Ирана, которую возглавляют спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Арагчи, уже прибыла в Исламабад для переговоров с США.