Политика

Washington Post: США запросят у Ирана освобождения задержанных американцев

Ведомости

Администрация США планирует запросить у Тегерана освобождения американских граждан, задержанных в Иране, пишет The Washingtom Post со ссылкой на источники, знакомые с планами Белого дома. Вопрос будет поднят в рамках предстоящих мирных переговоров.

При этом, отмечают собеседники издания, неясно, насколько решительно Вашингтон будет добиваться освобождения задержанных. Существуют опасения, что в случае сложного диалога запрос может быть отложен. По имеющейся информации, в иранском плену находятся по меньшей мере шесть граждан США. Правозащитники выражают надежду, что Тегеран освободит их в качестве жеста доброй воли, хотя признают: вероятно, американцы были задержаны именно для использования в качестве рычага давления на будущих переговорах с Вашингтоном. Некоторые из удерживаемых Ираном американцев находятся в тюрьме или лишены права выезда из страны.

Двое задержанных – 61-летний Камран Хекмати и 49-летний Реза Вализаде – содержатся в тюрьме Эвин в Тегеране. В 2025 г. Эвин была повреждена в результате израильского авиаудара во время 12-дневной войны между Израилем и Ираном. Юристы и правозащитники отмечают, что из-за блэкаута интернета в Эвине и других иранских тюрьмах они не могут связаться с задержанными американцами.

Администрация президента США Дональда Трампа признала обоих мужчин незаконно задержанными – официальная категория, означающая, что Вашингтон считает их заложниками, удерживаемыми в политических целях. Хекмати получил этот статус от госсекретаря США Марко Рубио в марте, уже во время текущего конфликта.

Делегация Ирана, которую возглавляют спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Арагчи, уже прибыла в Исламабад для переговоров с США.

