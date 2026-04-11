Делегация Ирана прибыла на переговоры в Исламабад

Ведомости

Делегация Ирана, которую возглавляют спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Арагчи, прибыла в Исламабад для переговоров с США. Об этом сообщает МИД Пакистана в соцсети Х.

Иранцев встретили министр иностранных дел Исхак Дар, главнокомандующий ВС Пакистана фельдмаршал Асим Мунир и другие высокопоставленные представители страны.

«У нас есть добрая воля, но нет доверия. В предстоящих переговорах, если американская сторона будет готова к подлинному соглашению и к предоставлению прав иранскому народу, она увидит и нашу готовность к тому же», – заявил Галибаф журналистам по прилету, его слова цитирует агентство Fars.

Трамп: переговоры – единственная причина, почему иранцы еще живы

Политика / Международные новости

10 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Вашингтон рассчитывает на позитивный исход переговоров в Пакистане. «Мы с нетерпением ждем переговоров. Думаю, они будут позитивными», – сказал он. В тот же день американский президент Дональд Трамп заявил, что США пополняют свои военные корабли «лучшими боеприпасами» на случай провала мирных переговоров с Ираном.

8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном перемирии, одним из условий которого стало открытие Ормузского пролива. Движение судов было восстановлено, однако вскоре вновь прервано на фоне израильских ударов по Ливану и инцидента с беспилотником над Ираном.

