Трамп: переговоры – единственная причина, почему иранцы еще живы
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран продолжает существовать благодаря надежде на результативность предстоящих переговоров в Пакистане. Об этом он написал в соцсети TruthSocial.
«Единственная причина, по которой они сегодня живы, – это переговоры!» – подчеркнул Трамп.
Он также отметил, что Тегеран, по его оценке, не осознает ограниченность своих возможностей. «Похоже, иранцы не осознают, что у них нет козырей, кроме краткосрочного вымогательства денег у всего мира с использованием международных водных путей», – добавил президент США.
10 апреля Трамп заявил, что США пополняют свои военные корабли «лучшими боеприпасами» на случай провала мирных переговоров с Ираном. «Мы узнаем примерно через 24 часа [об итогах переговоров]. Скоро станет понятно», – сказал Трамп.
В тот же день вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что США рассчитывают на позитивный исход переговоров с Ираном, которые пройдут в Пакистане. «Мы с нетерпением ждем переговоров. Думаю, они будут позитивными», – сказал он.
8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном перемирии, одним из условий которого стало открытие Ормузского пролива. Движение судов было восстановлено, однако вскоре вновь прервано на фоне израильских ударов по Ливану и инцидента с беспилотником над Ираном.