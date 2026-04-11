Глава парламента Ирана назвал главное условие для сделки с Вашингтоном

По словам Галибафа, иранская делегация прибыла в Исламабад с добрыми намерениями, но у нее нет доверия к США. По словам спикера, Вашингтон должен предложить реальный план, основанный на признании прав Исламской Республики. Только при этом условии Тегеран готов к сделке. Галибаф также отметил, что американская сторона уже не раз нарушала прежние договоренности.