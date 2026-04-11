Главная / Политика /

Глава парламента Ирана назвал главное условие для сделки с Вашингтоном

Ведомости

Достижение соглашения между Ираном и США возможно только при условии признания Вашингтоном прав Исламской Республики. Об этом заявил председатель парламента Ирана и глава иранской переговорной делегации Мохаммад Багер Галибаф накануне старта переговоров в Исламабаде, пишет агентство Irna.

По словам Галибафа, иранская делегация прибыла в Исламабад с добрыми намерениями, но у нее нет доверия к США. По словам спикера, Вашингтон должен предложить реальный план, основанный на признании прав Исламской Республики. Только при этом условии Тегеран готов к сделке. Галибаф также отметил, что американская сторона уже не раз нарушала прежние договоренности.

Галибаф в соцсети X писал 9 апреля, что две меры, согласованные сторонами, пока не выполнены: прекращение огня в Ливане и разблокировка активов Ирана до начала переговоров. Эти два вопроса должны быть урегулированы до того, как переговоры начнутся.

Переговоры между делегациями США и Ирана пройдут в Исламабаде 11 апреля в 17:00 по пакистанскому времени (15:00 мск).

