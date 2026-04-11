Керри: Нетаньяху просил президентов США ударить по Ирану, согласился лишь Трамп
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на протяжении многих лет призывал американские администрации нанести военные удары по Ирану, однако предыдущие президенты отказывались. Согласился на это только нынешний президент США Дональд Трамп. Об этом заявил бывший госсекретарь США Джон Керри в программе «Брифинг с Джен Псаки» на MSNBC.
По словам Керри, Нетаньяху обращался с этим предложением напрямую к бывшему президенту Бараку Обаме, но получил отказ. «Президент Обама отказался. Президент Джо Байден отказался. Президент Джордж Буш-младший отказался, – заявил экс-госсекретарь. – Единственный президент, который согласился на это, очевидно, президент Трамп», – заявил он (цитата по Al Jazeera).
Керри также отметил, что, согласно недавним публикациям, Нетаньяху подробно обосновал необходимость военных действий, назвав это «презентацией из четырех пунктов». Предполагалось, что удар может «уничтожить руководство, спровоцировать смену режима и разрушить военную мощь» Ирана. Керри добавил, что эти публикации выглядят достоверными, а израильский премьер представлял свои аргументы на встречах с участием высокопоставленных американских чиновников.