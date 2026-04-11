Главная / Политика /

Tasnim: переговоры между США и Ираном продлятся один день

Ведомости

Продолжительность переговоров между делегациями США и Ирана предварительно определена в один день, пишет агентство Tasnim со ссылкой на своего корреспондента, направленного в Исламабад.

Информация телеканала CNN о том, что переговоры между США и Ираном в Пакистане продлятся несколько дней, пока не соответствует действительности, сообщает Tasnim. Как ожидается, обсуждения начнутся в 17:00 по пакистанскому времени (15:00 мск) 11 апреля. В настоящий момент иранская сторона оценивает оппонента.

Как пишет агентство, Иран представил десятипунктный план для переговоров, который включает требования о выводе американских войск, снятии санкций и установлении контроля над стратегическим Ормузским проливом.

Тегеран занимает позицию недоверия к США, утверждая, что переговоры направлены не на разрешение конфликта, а на перенос поля боя в дипломатическую сферу, пишет издание.

Председатель парламента Ирана и глава иранской переговорной делегации Мохаммад Багер Галибаф подчеркнул, что иранская делегация прибыла в Исламабад с добрыми намерениями, однако у нее нет доверия к США. По словам спикера, Вашингтон должен представить реальный план, основанный на признании прав Исламской Республики. Только при этом условии Тегеран готов к сделке. Галибаф также напомнил, что американская сторона уже не раз нарушала прежние договоренности.

