Tasnim: переговоры между США и Ираном продлятся один день

Председатель парламента Ирана и глава иранской переговорной делегации Мохаммад Багер Галибаф подчеркнул, что иранская делегация прибыла в Исламабад с добрыми намерениями, однако у нее нет доверия к США. По словам спикера, Вашингтон должен представить реальный план, основанный на признании прав Исламской Республики. Только при этом условии Тегеран готов к сделке. Галибаф также напомнил, что американская сторона уже не раз нарушала прежние договоренности.