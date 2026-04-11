Системы ПВО ликвидировали за сутки 259 беспилотников
Российские системы ПВО уничтожили за сутки 12 управляемых авиационных бомб и 259 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны.
Российские военные нанесли удары по объектам промышленности, энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ. Поражены склады хранения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.
В период с 20:00 10 апреля до 7:00 11 апреля российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 99 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, запущенных с украинской стороны.
9 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 мск 11 апреля. Оно продлится до исхода дня 12 апреля. Украина готова действовать зеркально в ответ на пасхальное перемирие, заявил президент Украины Владимир Зеленский.