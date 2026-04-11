Системы ПВО ликвидировали за сутки 259 беспилотников

Российские военные нанесли удары по объектам промышленности, энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ. Поражены склады хранения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.