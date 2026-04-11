Al Hadath: США дали гарантии безопасности Ливану еще до переговоров с Израилем
США предоставили Бейруту гарантии безопасности до начала переговоров между Ливаном и Израилем, которые стартуют в Вашингтоне 14 апреля. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники в Ливане.
Как пишет ТАСС, целью переговоров между Израилем и Ливаном, которые пройдут на уровне послов, является закрепление режима прекращения огня в качестве первого шага для начала диалога. США гарантировали защиту Бейрута от авиаударов до вторника.
Al Hadath сообщает, что Соединенные Штаты возьмут на себя роль посредника между Ливаном и Израилем в рамках дипломатических усилий по сдерживанию эскалации и организации переговоров между двумя сторонами.
Посол Израиля в Вашингтоне Йехиэль Лейтер заявил, что Израиль по-прежнему отказывается обсуждать прекращение огня с «Хезболлой».
