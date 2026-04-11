Axios: корабли США впервые с начала войны прошли через Ормузский пролив
Несколько боевых кораблей ВМС США прошли через Ормузский пролив, пишет Axios со ссылкой на американского чиновника.
Как сообщает издание, маневр не был согласован с Ираном. Это первый случай прохода американских военных кораблей через пролив с начала войны.
Операция была направлена на повышение уверенности коммерческих судов в возможности прохода через пролив, сообщают источники. «Это была операция, направленная на обеспечение свободы судоходства в международных водах», – заявил американский чиновник.
Платформа Marine Traffic сообщала 11 апреля, что 8 и 9 апреля, с момента объявления перемирия, Ормузский пролив пересекли всего 14 судов.