Камала Харрис заявила, что «обдумывает» повторное выдвижение в президенты
Бывший вице-президент США и экс-кандидат от Демократической партии на выборах 2024 г. Камала Харрис заявила, что рассматривает возможность вновь баллотироваться на пост главы государства в 2028 г., пишет Reuters. Об этом она сказала на съезде правозащитной организации «Национальная сеть действий».
Отвечая на прямой вопрос основателя организации преподобного Эла Шарптона о том, планирует ли она снова участвовать в выборах, Харрис ответила: «Возможно, возможно. Я обдумываю это». Ее слова вызвали одобрительную реакцию зала. Харрис добавила, что будет оценивать возможность участия в гонке исходя из того, кто в 2028 г. сможет лучше всего выполнять работу президента «для американского народа».
Харрис, занимавшая пост вице-президента при Джо Байдене, проиграла президентскую гонку 2024 г. нынешнему президенту США Дональду Трампу, который одержал победу как по всенародному голосованию, так и по голосам выборщиков. Ранее она была сенатором США и генеральным прокурором Калифорнии. В 2020 г. Харрис уже предпринимала неудачную попытку стать кандидатом в президенты от демократов.
На съезде «Национальной сети действий» также присутствовали другие потенциальные кандидаты от демократов – губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, бывший министр транспорта Пит Буттиджич и губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер.
В декабре 2025 г. издание Axios сообщало, что Харрис начала подготовку к новой президентской кампании 2028 г. Она заявила, что обе партии США не оправдали ожиданий общества, а президент Трамп является «симптомом» более глубокой системной проблемы.