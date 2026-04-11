Камала Харрис заявила, что «обдумывает» повторное выдвижение в президенты

Отвечая на прямой вопрос основателя организации преподобного Эла Шарптона о том, планирует ли она снова участвовать в выборах, Харрис ответила: «Возможно, возможно. Я обдумываю это». Ее слова вызвали одобрительную реакцию зала. Харрис добавила, что будет оценивать возможность участия в гонке исходя из того, кто в 2028 г. сможет лучше всего выполнять работу президента «для американского народа».