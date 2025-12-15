Газета
Камала Харрис начала подготовку к новой президентской кампании

Ведомости

Бывшая вице-президент США Камала Харрис начала подготовку к новой президентской кампании 2028 г. Об этом сообщает Axios со ссылкой на ее прошедшее выступление.

Она заявила, что обе партии США не оправдали ожиданий общества, а президент Дональд Трамп является «симптомом» более глубокой системной проблемы. По словам участников встречи, выступление было воспринято как сигнал о ее намерениях на будущее, а часть аудитории прямо призывала Харрис баллотироваться.

Несмотря на скепсис со стороны части партийного истеблишмента, Харрис остается одним из лидеров рейтингов потенциальных кандидатов от демократов и сохраняет сильную поддержку среди чернокожих избирателей – ключевого электората на праймериз. Опросы Morning Consult стабильно ставят ее в число фаворитов гонки, хотя в отдельных штатах она уступает другим возможным претендентам, включая губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.

В окружении Харрис подчеркивают, что в ближайшее время она сосредоточится на поддержке демократов на выборах 2026 г. и продолжит «прислушиваться к избирателям».

29 октября Трамп заявил, что ему действительно нельзя баллотироваться в третий раз на президентский пост, но ему жаль. 14 ноября вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что готов обсудить с Трампом возможность участия в выборах 2028 г., но лишь после промежуточных выборов в 2026 г.

