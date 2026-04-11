Путин встретился с главой «Роскосмоса» в преддверии Дня космонавтики
Президент России Владимир Путин принял главу госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Быканова, сообщается на сайте Кремля. Совещание прошло в преддверии празднования Дня космонавтики.
Быканов рассказал, что во время запуска спутников широкополосного доступа в интернет Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать космодром «Плесецк» при помощи БПЛА. «У нас в этот день были попытки прилетов серьезные по космодрому, но тем не менее совместные боевые расчеты предприятий "Роскосмоса" и космических войск осуществили заданное», – сказал он, назвав неверным утверждение о том, что «космос – вне политики».
Глава госкорпорации также сообщил Путину, что ракета «Союз-5» станет первым с 2014 г. полностью новым носителем. Сейчас идут последние донастройки перед пуском. Проект реализуется вместе с казахстанскими партнерами.
Кроме того, на встрече обсуждалась возможность увеличить экспедиции российских космонавтов на орбиту до одного года. Сейчас этот срок не превышает 270 суток.
Быканов долложил Путину о вводе в эксплуатацию стартового комплекса для ракет семейства «Ангара» на космодроме Восточный. «Вчера подписали решение», – уточнил он.
В заключение Путин отметил, что Быканов «освоился в отрасли» и «в целом, в материале уже». С момента его назначения главой госкорпорации прошел год и два месяца, уточнил по просьбе президента Быканов.