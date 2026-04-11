Путин встретился с главой «Роскосмоса» в преддверии Дня космонавтики

Быканов рассказал, что во время запуска спутников широкополосного доступа в интернет Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать космодром «Плесецк» при помощи БПЛА. «У нас в этот день были попытки прилетов серьезные по космодрому, но тем не менее совместные боевые расчеты предприятий "Роскосмоса" и космических войск осуществили заданное», – сказал он, назвав неверным утверждение о том, что «космос – вне политики».