Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Технологии /

Путин поздравил специалистов космической отрасли с наступающим Днем космонавтики

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил всех космонавтов и специалистов отрасли с наступающим Днем космонавтики, а также 65-летием полета Юрия Гагарина. Об этом он заявил на встрече с главой «Роскосмоса» Дмитрием Быкановым.

«Прежде всего хочу поздравить вас и всех наших космонавтов, всех, кто имел, имеет отношение к космической деятельности, с праздником. В этом году мы отмечаем и 65-летие полета Юрия Алексеевича Гагарина», – обратился Путин к Быканову в начале встречи.

Глава «Роскосмоса» в свою очередь поблагодарил президента за то, что тот своим указом утвердил Неделю космоса, которая проходит с 6 по 12 апреля.

По словам Путина, космическая отрасль в России «чувствует себя уверенно», несмотря на то, что в этой сфере за долгий период времени накопилось «достаточно проблем». Прошедший 2025 г. оказался для «позитивным»: было осуществлено 17 пусков, запущено 97 аппаратов. Консолидированная выручка превысила 500 млрд руб. (+10%).

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте