Путин поздравил специалистов космической отрасли с наступающим Днем космонавтики
Президент России Владимир Путин поздравил всех космонавтов и специалистов отрасли с наступающим Днем космонавтики, а также 65-летием полета Юрия Гагарина. Об этом он заявил на встрече с главой «Роскосмоса» Дмитрием Быкановым.
«Прежде всего хочу поздравить вас и всех наших космонавтов, всех, кто имел, имеет отношение к космической деятельности, с праздником. В этом году мы отмечаем и 65-летие полета Юрия Алексеевича Гагарина», – обратился Путин к Быканову в начале встречи.
Глава «Роскосмоса» в свою очередь поблагодарил президента за то, что тот своим указом утвердил Неделю космоса, которая проходит с 6 по 12 апреля.
По словам Путина, космическая отрасль в России «чувствует себя уверенно», несмотря на то, что в этой сфере за долгий период времени накопилось «достаточно проблем». Прошедший 2025 г. оказался для «позитивным»: было осуществлено 17 пусков, запущено 97 аппаратов. Консолидированная выручка превысила 500 млрд руб. (+10%).