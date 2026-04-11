Пентагон: два военных корабля США прошли через Ормузский пролив

Пентагон: два военных корабля США прошли через Ормузский проливВ CENTCOM заявили, что уже начали подготовку к разминированию
Два американских военных корабля USS Frank E. Petersen Jr. (DDG 121) и USS Michael Murphy (DDG 112) прошли через Ормузский пролив. Об этом сообщил шеф Пентагона Пит Хегсет в Х.
Он уточнил, что операция проводилась в рамках более широкой миссии по очистке пролива от морских мин, ранее установленных Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
Силы Центрального командования США (CENTCOM) заявили, что уже начали подготовку к разминированию пролива. По словам командующего CENTCOM адмирала Брэда Купера, вскоре Вашингтон сможет поделиться безопасным маршрутом с морской индустрией.
11 апреля о том, что несколько боевых кораблей ВМС США прошли через Ормузский пролив, сообщил портал Axios со ссылкой на американского чиновника. Речь шла о первом случае прохода американских военных кораблей через пролив с начала конфликта на Ближнем Востоке. Иранские СМИ, в том числе агенство Fars, эту информацию опровергали.
В то же день президент США Дональд Трамп заявил о начале процесса расчистки Ормузского пролива, обвинив Китай, Японию, Южную Корею, Францию, Германию и другие страны в отсутствии «смелости или воли, чтобы сделать эту работу самим».