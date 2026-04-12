Президент поздравил россиян с Пасхой

Президент поздравил россиян с ПасхойПутин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Президент Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.
Деятельность Русской православной церкви достойна самого глубокого признания, отметил он в поздравительном слове. Религиозные организации проводят большую работу по гармонизации межрелигиозного и межнационального диалога в стране, поддерживают участников спецоперации и их семьи. Торжество объединяет россиян вокруг вековых традиций и духовных ценностей, добавил президент.
Путин также подчеркнул важную роль РПЦ в укреплении института семьи и воспитании молодого поколения.
В пасхальную ночь Путин посетил службу в московском храме Христа Спасителя. Вместе с ним на ночное богослужение приехал мэр столицы Сергей Собянин. Среди присутствовавших также были курсанты Московского суворовского военного училища.
Путин и патриарх Кирилл обменялись праздничными подарками, они подарили друг другу пасхальные яйца.
Патриарх поблагодарил президента за помощь в передаче Церкви Владимирской и Донской икон Божией матери из Третьяковской галереи. Путин поклоном ответил на слова благодарности от патриарха. Иконы выставлены в храме Христа Спасителя.
Обычно Путин встречает Пасху в храме Христа Спасителя, а Рождество – в храмах региональных епархий. Лишь трижды президент отметил Пасху в других местах: в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга (2000 г.), в Свято-Никольском соборе Душанбе (2003 г.) и в часовне своей подмосковной резиденции в Ново-Огареве (2020 г.) во время ковидных ограничений. В этом году глава государства отпраздновал Рождество в храме Георгия Победоносца в Подмосковье. Вместе с президентом на службе были военнослужащие и их семьи.