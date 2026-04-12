Президент поздравил россиян с Пасхой

Обычно Путин встречает Пасху в храме Христа Спасителя, а Рождество – в храмах региональных епархий. Лишь трижды президент отметил Пасху в других местах: в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга (2000 г.), в Свято-Никольском соборе Душанбе (2003 г.) и в часовне своей подмосковной резиденции в Ново-Огареве (2020 г.) во время ковидных ограничений. В этом году глава государства отпраздновал Рождество в храме Георгия Победоносца в Подмосковье. Вместе с президентом на службе были военнослужащие и их семьи.