Fars раскрыло условия США, отвергнутые Ираном в ходе переговоров
Иран не принял чрезмерные требования США относительно Ормузского пролива, мирной ядерной энергии и ряда других вопросов, сообщает агентство Fars.
Как сообщил агентству источник, близкий к переговорной группе, американцы потребовали на переговорах всего того, чего не смогли добиться войной.
Переговоры между Ираном и США длились 21 час. Press TV сообщал, что ряд вопросов удалось урегулировать. Однако стороны разошлись во мнениях по двум – трем важным темам.
По информации Financial Times, переговоры между делегациями Ирана и США оказались в тупике. Главным препятствием стал вопрос о том, кто будет управлять Ормузским проливом. Тегеран наотрез отказался от американского предложения о совместном управлении, требуя сохранить за собой полный контроль и ввести плату за проход судов.