Fars раскрыло условия США, отвергнутые Ираном в ходе переговоров

По информации Financial Times, переговоры между делегациями Ирана и США оказались в тупике. Главным препятствием стал вопрос о том, кто будет управлять Ормузским проливом. Тегеран наотрез отказался от американского предложения о совместном управлении, требуя сохранить за собой полный контроль и ввести плату за проход судов.