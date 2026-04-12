Путин и Лукашенко поздравили друг друга с Пасхой и обсудили сотрудничество
Президент РФ Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко во время телефонного разговора обменялись поздравлениями с Пасхой и выразили добрые пожелания народам двух стран. Об этом сообщил Кремль.
Стороны также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая торгово-экономическую сферу. Путин и Лукашенко подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзнических отношений Москвы и Минска и тесное взаимодействие на различных уровнях. Кроме того, президенты обменялись мнениями по нескольким темам международной повестки дня.
2 апреля Путин в поздравительной телеграмме Лукашенко в честь Дня единения двух народов заявил, что россияне и белорусы пользуются равными правами и возможностями на территории Союзного государства.
По его словам, за 30 лет действия договора об образовании сообщества сделано многое для развития двустороннего сотрудничества. РФ и Белоруссия согласовывают ключевые параметры макроэкономической, денежно-кредитной, социальной политики и координируют усилия в сферах международной деятельности, обороны и безопасности.