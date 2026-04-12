Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

Путин и Лукашенко поздравили друг друга с Пасхой и обсудили сотрудничество

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко во время телефонного разговора обменялись поздравлениями с Пасхой и выразили добрые пожелания народам двух стран. Об этом сообщил Кремль.

Стороны также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая торгово-экономическую сферу. Путин и Лукашенко подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзнических отношений Москвы и Минска и тесное взаимодействие на различных уровнях. Кроме того, президенты обменялись мнениями по нескольким темам международной повестки дня.

2 апреля Путин в поздравительной телеграмме Лукашенко в честь Дня единения двух народов заявил, что россияне и белорусы пользуются равными правами и возможностями на территории Союзного государства.

По его словам, за 30 лет действия договора об образовании сообщества сделано многое для развития двустороннего сотрудничества. РФ и Белоруссия согласовывают ключевые параметры макроэкономической, денежно-кредитной, социальной политики и координируют усилия в сферах международной деятельности, обороны и безопасности.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте