Москалькова: вывезенные из зоны спецоперации украинцы получили выплаты
Граждане Украины, эвакуированные российскими военными из зоны боевых действий, получили в России выплаты по 10 000 руб. Об этом «РИА Новости» сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ранее омбудсмен рассказывала, что в декабре 2025 г. были спасены 46 человек: 17 уже вернулись домой, остальные находятся в пунктах временного размещения в России.
По словам Москальковой, украинцы имеют право на свободное передвижение: те, у кого есть документы и желание, могут уехать самостоятельно или с помощью омбудсмена. Эвакуированные обеспечены всем необходимым и могут звонить родственникам по видеосвязи.
11 апреля Москалькова встретила на белорусско-украинской границе семерых курян, которых Украина удерживала в заложниках. Российским правозащитникам удалось договориться с украинской стороной об освобождении этой группы граждан. Москалькова подчеркнула, что процесс был крайне сложным, но российской стороне удалось довести дело до конца.