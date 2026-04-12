Ynet: армия Израиля готовится к возможному возобновлению войны с Ираном
Глава генерального штаба армии обороны израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир приказал привести израильские вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности и подготовиться к возможному возобновлению военных действий с Ираном в ближайшей перспективе. Об этом пишет Ynet со ссылкой на источники.
Собеседники издания рассказали, что ЦАХАЛ готовится к военным действиям по аналогии с операциями «Восходящий лев» и «Рычание льва». Управление военной разведки Израиля формирует список военных целей в Иране. Среди них перечислены ракетные системы и пусковые установки.
При этом источники указали, что решение о военных действиях еще не принято, а предпринимаемые меры необходимы, чтобы полностью подготовиться к любому сценарию после провала переговоров между Тегераном и Вашингтоном.
8 апреля Иран и США достигли договоренности о двухнедельном прекращении огня. На время перемирия Ормузский пролив собирались открыть для судоходства. 11 апреля состоялись переговоры между странами. Они продолжались 21 час.
На следующий день американский президент Дональд Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти и выйти из Ормузского пролива, и будут задерживать корабли, которые заплатили Ирану пошлину за проход через него. Он напомнил, что Иран пообещал открыть Ормузский пролив, но не сделал этого.
Трамп добавил, что на переговорах Иран был непреклонен в отношении одного вопроса, но у исламской республики никогда не будет ядерного оружия, несмотря на то что она не хочет отказываться от своих ядерных амбиций. В то же время встреча прошла хорошо и большинство пунктов были согласованы.