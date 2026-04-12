Песков: Каллас училась в плохой советской школе
Глава европейской дипломатии Кая Каллас училась в советской школе, но это была плохая школа. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, передает «ТАСС».
Представитель Кремля напомнил, что закончил Московский государственный университет. Он отметил, что не может себе представить, чтобы Каллас была бы его выпускницей и смогла бы успешно защитить там диплом.
5 апреля Песков заявил, что уровень квалификации и профессиональные качества Каллас не отвечают высоким стандартам и вряд ли позволяют ей давать квалифицированные замечания по истории.
Каллас в 1995 г. окончила Таллинскую среднюю школу № 7 (сейчас – Таллинский английский колледж) и сдала экзамен на аттестат зрелости. В 1999 г. окончила юридический факультет Тартуского университета (Эстония). В 2007 г. получила степень магистра делового администрирования (МВА) в Эстонской школе бизнеса, а в 2010 г. там же степень Executive MBA.