Главная / Политика /

Силы ПВО ликвидировали 33 украинских беспилотника за ночь

Ведомости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 33 украинских дрона над российскими регионами 13 апреля до 7:00 мск, сообщило Минобороны.

По данным ведомства, атаки были отражены в небе над Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской, Смоленской областями и Крымом.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что ночью беспилотники были сбиты в Неклиновском районе региона. По его словам, пока нет данных о пострадавших и повреждениях.

Рано утром 13 апреля Росавиация вводила ограничения на выпуск и прием воздушных средств в аэропортах Нижнего Новгорода и Пскова. Кроме того, меры безопасности действуют в авиагаванях Пензы и Саратова.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте