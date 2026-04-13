Туск надеется на «исключительные отношения» с новым правительством Венгрии

Отношения Польши и нового правительства Венгрии станут исключительными. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск на брифинге в Сеуле.

«Я только что говорил с [лидером партии «Тиса»] Петером Мадьяром, поздравлял его, обсуждал его визит в Варшаву, так как он уже давно указал на Варшаву как на место своего первого визита, по очевидным причинам. Думаю, наши отношения будут исключительными», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По словам Туска, перемены в Венгрии очень важны как для отношений с Польшей, так и для связей в Европе, а также для заблокированных премьер-министром республики Виктором Орбаном средств, которые должны были направить на Украину.

Выборы в Венгрии прошли 12 апреля. Оппозиционная партия «Тиса» уже получила 138 из 199 мест по результатам обработки 98,9% голосов. Орбан признал поражение и поздравил партию с победой.

