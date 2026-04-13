Трамп опубликовал свое изображение в образе Иисуса
Президент США Дональд Трамп опубликовал картинку, где он изображен в образе Иисуса Христа, в соцсети TruthSocial.
Вокруг американского лидера на изображении можно увидеть военных, медсестру. Позади Трампа – флаг США, белоголовый орлан, а также Статуя Свободы и истребители.
Сам глава Белого дома на изображении прикасается рукой к больному мужчине. Ладони Трампа в этот момент светятся.
Предыдущий пост американского президента был посвящен блокаде Ормузского пролива со стороны США. По словам Трампа, она начнется в 17:00 мск 13 апреля. Вашингтон будет блокировать все корабли, которые входят в порты Ирана и выходят из них.
12 апреля Трамп также заявил, что США планируют задерживать корабли, которые заплатили Ирану пошлину за проход через пролив. Блокадой будет заниматься военно-морской флот США и силы других государств.