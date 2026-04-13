Лондон не поддержал американскую блокаду Ормузского пролива
Великобритания не поддерживает блокаду США в Ормузском проливе и планирует предпринимать меры для открытия акватории. Об этом заявил премьер-министр страны Кир Стармер в эфире BBC, передает Reuters.
«Мы не поддерживаем блокаду. На мой взгляд, крайне важно, чтобы пролив был открыт полностью, и именно на это мы направили все наши усилия в последние несколько недель и будем продолжать это делать», – сказал он.
По словам Стармера, Великобритания не намерена втягиваться в войну, так как это не входит в национальные интересы страны.
12 апреля Sky News сообщал со ссылкой на источники, что британское правительство не будет участвовать в блокаде Ормузского пролива, которую анонсировал президент США Дональд Трамп. По словам американского лидера, она начнется в 10:00 по восточному времени (17:00 мск). США будут блокировать все корабли, которые входят в порты Ирана и выходят из них.