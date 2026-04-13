Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Лондон не поддержал американскую блокаду Ормузского пролива

Ведомости

Великобритания не поддерживает блокаду США в Ормузском проливе и планирует предпринимать меры для открытия акватории. Об этом заявил премьер-министр страны Кир Стармер в эфире BBC, передает Reuters.

«Мы не поддерживаем блокаду. На мой взгляд, крайне важно, чтобы пролив был открыт полностью, и именно на это мы направили все наши усилия в последние несколько недель и будем продолжать это делать», – сказал он.

По словам Стармера, Великобритания не намерена втягиваться в войну, так как это не входит в национальные интересы страны.

12 апреля Sky News сообщал со ссылкой на источники, что британское правительство не будет участвовать в блокаде Ормузского пролива, которую анонсировал президент США Дональд Трамп. По словам американского лидера, она начнется в 10:00 по восточному времени (17:00 мск). США будут блокировать все корабли, которые входят в порты Ирана и выходят из них.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь