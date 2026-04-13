Политика

Песков: блокада Ормузского пролива негативно повлияет на рынки

Блокада Ормузского пролива американскими силами, скорее всего, продолжит негативно влиять на международные рынки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«Это можно предположить с большой долей уверенности, но тут многие детали остаются неясными, непонятными. Поэтому я бы сейчас воздержался от каких-то субстантивных комментариев», – подчеркнул представитель Кремля.

13 апреля президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон начнет блокаду Ормузского пролива в этот же день в 17:00 мск. Американские силы будут блокировать все корабли, которые входят в порты Ирана и выходят из них.

Днем ранее Трамп анонсировал блокаду. Он уточнил, что планируется также задерживать корабли, которые заплатили Ирану пошлину за проход через пролив.

Пресс-секретарь штаба иранской армии «Хатам-аль-Анбия» объявил, что Тегеран будет считать пиратством блокаду морских портов Вашингтоном. По его словам, вооруженные силы Ирана четко дают понять, что безопасность в Персидском заливе будет обеспечена «либо для всех, либо ни для кого».

