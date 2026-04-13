Иран будет считать пиратством блокаду США Ормузского пролива

Иран будет считать пиратством блокаду морских портов со стороны США. Об этом заявил пресс-секретарь штаба иранской армии «Хатам-аль-Анбия», передает Tasnim.

«Если безопасность портов Исламской Республики Иран в водах Персидского залива и Оманского моря будет под угрозой, то ни один порт в Персидском заливе и Оманском море не будет в безопасности», – также подчеркнул он.

По словам пресс-секретаря, ВС Ирана четко дают понять, что безопасность в Персидском заливе будет обеспечена «либо для всех, либо ни для кого».

Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон начнет блокаду Ормузского пролива 13 апреля. Это произойдет в 10:00 по восточному времени (17:00 мск). По словам американского лидера, блокировка коснется всех кораблей, которые входят в порты Ирана и выходят из них.

После этого заявления стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 г. на лондонской бирже ICE Futures выросла на 6,9% до $101,75 за баррель по состоянию на 09:05 мск. Фьючерсы на американскую нефть WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX подорожали на 8% и достигли $104,3 за баррель.

