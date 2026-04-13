«Калашников» начал испытания нового антидронового ЗРК
Концерн «Калашников» начал предварительные испытания высокоавтоматизированного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) территориальной противовоздушной обороны «Крона». Об этом сообщила компания в своем Telegram-канале.
«Крона» – это комплекс средств обнаружения, управления и автоматизированных мобильных боевых машин или стационарных боевых модулей, оснащенных средствами поражения. Он предназначен для прикрытия от ударов с воздуха важных гособъектов, инфраструктуры городов и объектов особой важности, а также специальных грузов на складах и сооружений на стратегических коммуникациях. Основные цели комплекса – вражеские беспилотники.
Предварительные испытания «Кроны» проводятся в условиях, близких к предполагаемому использованию. Такая проверка может выявить замечания, оперативно выполнить доработки и продолжить испытания, рассказали в концерне.
Гендиректор «Калашникова», член бюро Союза машиностроителей Алан Лушников рассказал, что от научно-исследовательской работы до создания комплекса прошло менее двух лет. Это стало возможно благодаря большому опыту противодействия беспилотникам в ходе спецоперации на Украине, отметил он.
25 февраля в концерне «Калашников» рассказали, что российские специалисты разработали комплекс с управляемыми боеприпасами с дальностью полета более 100 км. Комплекс относится к тактическому классу «КУБ-10МЭ». Он может выполнять задачи на высотах от 80 до 1800 м со скоростью 120 км/ч, в любое время суток и любую погоду.