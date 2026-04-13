«Калашников» начал испытания нового антидронового ЗРК

25 февраля в концерне «Калашников» рассказали, что российские специалисты разработали комплекс с управляемыми боеприпасами с дальностью полета более 100 км. Комплекс относится к тактическому классу «КУБ-10МЭ». Он может выполнять задачи на высотах от 80 до 1800 м со скоростью 120 км/ч, в любое время суток и любую погоду.