Патрушев: НАТО помогает ВСУ наносить удары по морской инфраструктуре России
Страны НАТО помогают украинским спецслужбам наносить ущерб невоенной морской инфраструктуре, торговому флоту России, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев в интервью «Российской газете».
«Риски противоправных действий и террористических атак в отношении судов, следующих из российских портов или по направлению к ним, увеличиваются», – заявил он.
Патрушев отметил, что Москва фиксирует политику целого ряда государств и международных организаций, которые воздерживаются от оценок атак на российские суда. Он также подчеркнул, что предоставление странами Прибалтики и Финляндией воздушного пространства для пролета ударных украинских беспилотников означает участие НАТО в атаках на Россию.
Вице-премьер РФ также рассказал, что корабли ВМФ России начали сопровождать танкеры с российской нефтью, идущие через Ла-Манш, чтобы защитить их от «пиратов» из британских и французских ВМС.
9 апреля The Telegraph сообщил, что ракетный фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил два российских нефтяных танкера через пролив Ла-Манш. За ними следовал корабль ВМС Великобритании, но он не предпринял никаких действий.