Washington Post: продолжение конфликта с Ираном заведет США в трясину
Президент США Дональд Трамп осознает, что продолжение войны в Иране затянет Америку в трясину. Об этом сообщает колумнист газеты Washington Post, писатель Дэвид Игнатиус со ссылкой на американских чиновников.
«Говорят, что Трамп осознал, что наземное нападение или другая военная эскалация могут завести США в трясину. Белый дом, как и предупреждали критики, понял, что войны на Ближнем Востоке легко начать, но трудно остановить», – подчеркнул Игнатиус.
Администрация Трампа видит несколько возможных выходов из сложившейся ситуации:
свержение иранского режима после атак со стороны ВС США;
спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Голибаф или иной лидер может пойти на уступки американской стороне (команда Дональда Трампа назвала такой исход событий «золотым мостом»);
сторонники жесткой линии в Корпусе стражей исламской революции могут прорвать блокаду Ормузского пролива, устроенную США и нанести точечные удары по военным базам. Это заставит Америку пойти на уступки Ирану.
Тем не менее, Игнатиус пишет, что Трамп планирует надавить на иранскую экономику и загнать страну в «экономические тиски». По мнению колумниста, это поможет США подписать мирные соглашения на их условиях.
11 апреля в Исламабаде состоялись переговоры между Вашингтоном и Тегераном. Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи отметил, стороны достигли консенсуса по некоторым вопросам, но переговоры не привели к соглашению. В воскресенье иранская телекомпания IRIB заявила, что «необоснованные требования США» препятствуют достижению договоренностей.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что американские переговорщики сделали Ирану «окончательное и лучшее предложение». Иранская сторона отказалась выполнить условия США: пересмотреть ядерную политику Ирана, сократить дальность и количество баллистических ракет.
12 марта Трамп заявил, что ВМФ США заблокирует Ормузский пролив. Президент планирует задерживать и те корабли, которые оплатили пошлины Ирану для перевозки грузов.