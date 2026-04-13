В Кремле завершились российско-индонезийские переговоры
Переговоры президента России Владимира Путина и президента Индонезии Прабово Субианто завершились, сообщили в Кремле.
«Российско-индонезийские переговоры завершились», – говорится в сообщении.
Согласно видео, опубликованному в мессенджере Max по итогам встречи, российский лидер проводил индонезийского коллегу до автомобиля.
13 апреля Путин провел переговоры с Субианто в Москве. Президент РФ назвал приезд Субианто в Россию очень важным и востребованным «и в сфере событий, которые в мире происходят, и с точки зрения укрепления и интенсификации двусторонних связей».