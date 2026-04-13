ЦБ обвинил Евросоюз в превышении полномочий при блокировке активов России

Ведомости

Евросоюз превысил свои полномочия, когда ввел бессрочную блокировку суверенных активов РФ, поскольку такие меры относятся к исключительной компетенции стран ЕС. Об этом говорится в иске Банка России к Совету ЕС, пишет «РИА Новости».

В документе подчеркивается, что подобные меры в России расценивают как фактическую конфискацию или экспроприацию. В иске указано, что санкции по сути являются мерами конфискации или экспроприации активов центрального банка третьего государства. При этом право принимать такие меры принадлежит исключительно государству‑члену, на территории которого эти активы находятся.

3 марта Банк России оспорил в суде ЕС в Люксембурге регламент Совета ЕС от 12 декабря 2025 г., которым была введена бессрочная блокировка его суверенных активов. Заявление об оспаривании подано 27 февраля в порядке ст. 263 Договора о функционировании ЕС.

По мнению регулятора, акт нарушает фундаментальные права на доступ к правосудию, неприкосновенность собственности и принцип суверенного иммунитета, закрепленные международными договорами и правом Евросоюза. Кроме того, Банк России указывает на процедурные нарушения при принятии регламента, который был утвержден большинством голосов, а не единогласно, как того требует ст. 215 Договора о функционировании ЕС.

