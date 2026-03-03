ЦБ оспорил регламент Совета ЕС в суде Люксембурга

25 февраля глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что обсуждения темы экспроприации замороженных в ЕС активов России для предоставления кредита Украине пока не ведутся. По его словам, тема конфискации замороженных активов РФ может вновь войти в повестку дня, когда будет необходимо решить вопрос о возмещении ущерба. В Кремле при этом ожидают, что европейцы продолжат попытки «протолкнуть и легитимизировать» изъятие замороженных российских активов.