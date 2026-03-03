Газета
Главная / Политика /

ЦБ оспорил регламент Совета ЕС в суде Люксембурга

Ведомости

Банк России оспорил в суде Европейского союза (ЕС) в Люксембурге регламент Совета ЕС от 12 декабря 2025 г., которым была введена бессрочная блокировка его суверенных активов. Заявление об оспаривании подано 27 февраля в порядке статьи 263 Договора о функционировании ЕС, сообщает регулятор.

Оспариваемый регламент также исключает возможность судебной защиты нарушенных прав на активы, в том числе путем приведения в исполнение любых судебных/арбитражных решений в связи с мерами, принятыми этим актом.

По мнению регулятора, акт нарушает фундаментальные права на доступ к правосудию, неприкосновенность собственности и принцип суверенного иммунитета, закрепленные международными договорами и правом Евросоюза. Кроме того, Банк России указывает на процедурные нарушения при принятии регламента, который был утвержден большинством голосов, а не единогласно, как того требует ст. 215 Договора о функционировании ЕС.

Кремль ожидает продолжения попыток ЕС изъять замороженные активы РФ

Политика / Международные отношения

В ЦБ подчеркнули, что сохраняют за собой все права и средства правовой защиты в связи с регламентом ЕС и другими мерами, принятыми ЕС и его государствами-членами в отношении Банка России и его активов.

25 февраля глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что обсуждения темы экспроприации замороженных в ЕС активов России для предоставления кредита Украине пока не ведутся. По его словам, тема конфискации замороженных активов РФ может вновь войти в повестку дня, когда будет необходимо решить вопрос о возмещении ущерба. В Кремле при этом ожидают, что европейцы продолжат попытки «протолкнуть и легитимизировать» изъятие замороженных российских активов.

