Главная / Политика /

Трамп объяснил публикацию изображения в образе Иисуса

Президент США Дональд Трамп заявил, что воспринимал опубликованное ранее изображение в образе Иисуса Христа не как религиозный образ, а как образ врача, помогающего людям, передает Fox News.

По его словам, публикация была связана с поддержкой гуманитарной деятельности.

«Я действительно разместил его, и я думал, что это я в образе врача, связанного с Красным Крестом, в качестве сотрудника Красного Креста, который мы поддерживаем. Предполагалось, что это я в образе врача, помогающего людям выздоравливать», – сказал Трамп.

13 апреля президент США удалил изображение, на котором он был представлен в образе Иисуса. На картинке вокруг американского лидера можно было увидеть военных, медсестру. Позади Трампа – флаг США, белоголовый орлан, а также статуя Свободы и истребители.

Сам глава Белого дома на изображении прикасается рукой к больному мужчине. Ладони Трампа в этот момент светятся.

