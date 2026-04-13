Трамп объяснил публикацию изображения в образе Иисуса
Президент США Дональд Трамп заявил, что воспринимал опубликованное ранее изображение в образе Иисуса Христа не как религиозный образ, а как образ врача, помогающего людям, передает Fox News.
По его словам, публикация была связана с поддержкой гуманитарной деятельности.
«Я действительно разместил его, и я думал, что это я в образе врача, связанного с Красным Крестом, в качестве сотрудника Красного Креста, который мы поддерживаем. Предполагалось, что это я в образе врача, помогающего людям выздоравливать», – сказал Трамп.
13 апреля президент США удалил изображение, на котором он был представлен в образе Иисуса. На картинке вокруг американского лидера можно было увидеть военных, медсестру. Позади Трампа – флаг США, белоголовый орлан, а также статуя Свободы и истребители.
Сам глава Белого дома на изображении прикасается рукой к больному мужчине. Ладони Трампа в этот момент светятся.