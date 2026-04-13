Небензя раскритиковал Каллас за высказывания о роли СССР во Второй мировой войне
Постпред России при ООН Василий Небензя раскритиковал главу европейской дипломатии Каю Каллас за ее высказывания о роли СССР и Китая во Второй мировой войне.
Российский дипломат напомнил слова Каллас, которая, комментируя заявления о вкладе Москвы и Пекина в победу над нацизмом, сказала: «Это что-то новенькое. Если вы знаете историю, это вызывает много вопросов».
Российский дипломат назвал такие оценки некорректными. «И это говорит высокий представитель ЕС по иностранным делам, которому, очевидно, ничего не известно о том, что именно народы Советского Союза и "Поднебесной" приняли на себя главный удар во Второй мировой войне, понеся тяжелейшие людские потери», – заявил он (цитата по «РИА Новости»).
Небензя добавил, что хотел бы «познакомиться с учителем истории госпожи Каллас». Он выразил надежду, что в Европе и международном сообществе «остались еще трезвые головы».
5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уровень квалификации и профессиональные качества Каллас не отвечают высоким стандартам и вряд ли позволяют ей давать квалифицированные замечания по истории.