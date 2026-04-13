Мелони раскритиковала Трампа за высказывания в адрес папы римского
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала президента США Дональд Трамп за его высказывания в адрес папы римского. Ее заявление опубликовано на сайте правительства Италии.
«Я считаю неприемлемыми слова президента Трампа в отношении святого отца», – заявила Мелони.
Она подчеркнула, что папа римский как глава Католической церкви имеет право выступать с призывами к миру. «Папа является главой Католической церкви, и это естественно и правильно, что он призывает к миру и осуждает любую форму войны», – отметила премьер-министр.
13 апреля Трамп в соцсети Truth Social написал длинный пост о нынешнем папе римском. Он заявил, что не хочет, «чтобы папа римский считал, что Иран может иметь ядерное оружие», призвав его не критиковать решения президента США.