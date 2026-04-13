Политика

Мелони раскритиковала Трампа за высказывания в адрес папы римского

Ведомости

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала президента США Дональд Трамп за его высказывания в адрес папы римского. Ее заявление опубликовано на сайте правительства Италии.

«Я считаю неприемлемыми слова президента Трампа в отношении святого отца», – заявила Мелони.

Она подчеркнула, что папа римский как глава Католической церкви имеет право выступать с призывами к миру. «Папа является главой Католической церкви, и это естественно и правильно, что он призывает к миру и осуждает любую форму войны», – отметила премьер-министр.

13 апреля Трамп в соцсети Truth Social написал длинный пост о нынешнем папе римском. Он заявил, что не хочет, «чтобы папа римский считал, что Иран может иметь ядерное оружие», призвав его не критиковать решения президента США.

Тогда папа римский Лев XIV заявил, что не боится Трампа и его администрации, а все свои призывы остановить войну в Иране основывает на Евангелии. 

