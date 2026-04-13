Эрдоган пригрозил Израилю применением военной силы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Израилю применением военной силы. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Выступая на Международной конференции азиатских политических партий в Стамбуле, турецкий лидер обвинил Израиль в действиях против Палестины и Ливана и заявил о готовности Анкары к решительным шагам.
«Так же, как мы вошли в Карабах, так же, как мы вошли в Ливию, мы поступим так же и с ними», – сказал он.
11 апреля прокуроры Турции официально запросили для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который был заочно арестован по обвинению в геноциде, пожизненное заключение.