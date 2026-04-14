Иран потребовал компенсации от пяти стран за поддержку США и Израиля
Иран намерен добиваться выплат компенсаций от пяти арабских стран за ущерб, нанесенный в ходе конфликта с США и Израилем. Об этом заявил постоянный представитель страны при ООН Амир Саид Иравани, сообщает агентство Tasnim.
По его словам, речь идет о Бахрейне, Иордании, Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии. Тегеран считает, что эти государства стали «соучастниками» Вашингтона и Тель-Авива и нарушили свои обязательства перед Исламской Республикой.
10 апреля газета The Jerusalem Post (JP) со ссылкой на оценки источников в разведсообществе сообщала, что Ирану нанесен экономический ущерб на $140–145 млрд за шесть недель войны с США и Израилем.
Издание также сообщало о значительных человеческих потерях – более 2000 погибших и около 26 500 раненых. По данным JP, уничтожено свыше 66% производственных мощностей по выпуску ракет и беспилотников, а также значительная часть судостроительной инфраструктуры. Удары же по ядерным объектам в Натанзе, Йезде и Араке, как утверждали источники издания, могли отбросить развитие ядерной программы Ирана на 8–15 лет.