JP: Иран потерял около $145 млрд за шесть недель войны с США и Израилем
Ирану нанесен экономический ущерб на $140–145 млрд за шесть недель войны с США и Израилем, сообщила газета The Jerusalem Post (JP) со ссылкой на оценки источников из разведывательного сообщества.
Кроме того, Иран потерял 2076 человек убитыми, порядка 26 500 человек получили ранения, пишет израильская газета.
Оценки, по данным издания, указывают на большие масштабы деградации ключевых элементов военного потенциала Ирана. Сообщается, что уничтожено более 66% производственных мощностей по выпуску ракет и беспилотников, а также судостроительной инфраструктуры. Было ликвидировано 160–190 пусковых установок баллистических ракет, а сотни других выведены из строя.
JP пишет, что удары по ядерным объектам в Натанзе, Йезде, Араке и другим отбросили развитие ядерной программы Ирана на 8–15 лет.
7 апреля Financial Times со ссылкой на подсчеты экспертов писала, что Вашингтон потратил на войну с Тегераном около $30 млрд. Среди наиболее затратных статей – ремонт авианосца «Джеральд Форд» после пожара, восстановление поврежденной иранскими БПЛА системы раннего ракетного предупреждения в Катаре, замена самолета дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E‑3 Sentry (около $700 млн), поврежденного при ударе по авиабазе ВВС США в Саудовской Аравии, а также ремонт двух наземных РЛС в Иордании и Катаре ($485 млн).