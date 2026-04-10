JP: Иран потерял около $145 млрд за шесть недель войны с США и Израилем

7 апреля Financial Times со ссылкой на подсчеты экспертов писала, что Вашингтон потратил на войну с Тегераном около $30 млрд. Среди наиболее затратных статей – ремонт авианосца «Джеральд Форд» после пожара, восстановление поврежденной иранскими БПЛА системы раннего ракетного предупреждения в Катаре, замена самолета дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E‑3 Sentry (около $700 млн), поврежденного при ударе по авиабазе ВВС США в Саудовской Аравии, а также ремонт двух наземных РЛС в Иордании и Катаре ($485 млн).