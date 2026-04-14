В США предъявили обвинения напавшему на дом главы OpenAI
Жителю Техаса предъявлены обвинения в покушении на убийство и поджог после атаки на резиденцию главы OpenAI Сэма Альтмана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные прокуратуры.
По версии следствия, 10 апреля 20-летний Дэниел Морено-Гама бросил бутылку с зажигательной смесью в ворота дома Альтмана. В результате инцидента никто не пострадал.
При задержании у подозреваемого изъяли документ, в котором он описывал свое негативное отношение к компаниям, занимающимся разработкой искусственного интеллекта. В тексте, разделенном на три части, содержались список руководителей и инвесторов ИИ-компаний с их адресами, рассуждения об угрозах ИИ для человечества, а также письмо Альтману.
«Если каким-то чудом вы выживете, я восприму это как божественный знак, чтобы вы искупили свою вину», – говорится в одном из фрагментов.
11 апреля сообщалось, что в дом Альтмана в Сан-Франциско был брошен «коктейль Молотова». Был ли он в момент атаки дома, неизвестно. По данным The New York Times, инцидент произошел на фоне протестов против развития технологий искусственного интеллекта. Активисты перед этим проводили акции у офисов OpenAI и других компаний, требуя ограничить развитие ИИ.