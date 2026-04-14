Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В США предъявили обвинения напавшему на дом главы OpenAI

Ведомости

Жителю Техаса предъявлены обвинения в покушении на убийство и поджог после атаки на резиденцию главы OpenAI Сэма Альтмана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные прокуратуры.

По версии следствия, 10 апреля 20-летний Дэниел Морено-Гама бросил бутылку с зажигательной смесью в ворота дома Альтмана. В результате инцидента никто не пострадал.

При задержании у подозреваемого изъяли документ, в котором он описывал свое негативное отношение к компаниям, занимающимся разработкой искусственного интеллекта. В тексте, разделенном на три части, содержались список руководителей и инвесторов ИИ-компаний с их адресами, рассуждения об угрозах ИИ для человечества, а также письмо Альтману.

«Если каким-то чудом вы выживете, я восприму это как божественный знак, чтобы вы искупили свою вину», – говорится в одном из фрагментов.

11 апреля сообщалось, что в дом Альтмана в Сан-Франциско был брошен «коктейль Молотова». Был ли он в момент атаки дома, неизвестно. По данным The New York Times, инцидент произошел на фоне протестов против развития технологий искусственного интеллекта. Активисты перед этим проводили акции у офисов OpenAI и других компаний, требуя ограничить развитие ИИ.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её