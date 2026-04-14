Блогера Михаила Литвина включили в базу украинского «Миротворца»
На Украине российского блогера Михаила Литвина внесли в базу данных экстремистского сайта «Миротворец».
Авторы сайта обвинили блогера в поддержке России и покушениях на суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме того, ему вменяется финансирование подразделений российской армии. Литвин, как отмечается на сайте, передал военнослужащим РФ два «Камаза» и автомобиль.
В мае 2025 г. в базе «Миротворца» оказались данные белорусского блогера Влада А4 (настоящее имя – Владислав Бумага). По данным авторов ресурса, он участвовал в мероприятиях, которые поддерживают «информационную политику России и распространение российской пропаганды».