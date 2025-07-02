Влада А4 внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

Влад Бумага – автор контента для детей, является одним из самых популярных блогеров в русскоязычном сегменте YouTube. В декабре 2024 г. блогер принял участие в прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, где задал вопрос про блокировку YouTube в России. Также он поинтересовался у президента, какие ценности, по версии властей РФ, следует транслировать для аудитории.