Влада А4 внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
Белорусского блогера Влада А4 (настоящее имя – Владислав Бумага) внесли в украинский реестр «Миротворец». На это обратил внимание ТАСС.
Он находится в анонимном перечне с мая этого года. Его обвиняют в участии в мероприятиях, «поддерживающих информационную политику России и распространение российской пропаганды».
Влад Бумага – автор контента для детей, является одним из самых популярных блогеров в русскоязычном сегменте YouTube. В декабре 2024 г. блогер принял участие в прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, где задал вопрос про блокировку YouTube в России. Также он поинтересовался у президента, какие ценности, по версии властей РФ, следует транслировать для аудитории.
Путин тогда переложил ответственность за блокировку на Google. По его словам, корпорация виновата в том, что не обновляла оборудование на фоне антироссийских санкций, не соблюдала законы РФ и была замечена в манипулировании поисковыми результатами в интересах западных политиков.
В декабре 2024 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Бумага его «искренне поразил», поскольку блогер задал «очень солидный, очень умный вопрос». При этом представитель Кремля признался, что не понимает популярности Влада А4.