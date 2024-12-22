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Песков признался в непонимании причины популярности блогера Влада А4

Ведомости

Белорусский блогер Владислав Бумага (псевдоним – Влад А4) задал «солидный и умный» вопрос президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии, но причина его популярности неясна для пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Об этом представитель Кремля заявил в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. 

«Меня искренне поразил вот этот молодой человек, он действительно задал очень солидный, очень умный вопрос», – сказал он.

Песков сообщил, что видел видеоролики блогера на планшете своей дочери, но «не понял, почему он такой популярный». По его словам, это может быть связано с «поколенческой проблемой».

В ходе прямой линии и большой пресс-конференции Путина 19 декабря блогер Бумага спросил, что если российские видеохостинги являются конкурентоспособными, то зачем блокировать YouTube. Также Бумага поинтересовался у президента, какие ценности он должен транслировать для своей аудитории.

Президент ответил, что вопрос замедления работы YouТube в России находится в ведении Google, которой и принадлежит сервис. По его словам, компания сама виновата в том, что не обновляла оборудование на фоне антироссийских санкций, не соблюдала законы РФ и была также замечена в манипулировании поисковыми результатами в интересах западных политиков.

В России замедление YouTube началось в июле. О масштабных проблемах в работе видеохостинга начали говорить 12 июля, когда об этом предупредил оператор «Ростелеком». 3 августа YouТube перестал воспроизводить видео в высоком качестве у части пользователей, позднее на ПК видео полностью перестали загружаться, на телефонах некоторых операторов можно смотреть видео только в плохом качестве.

Российские власти обвиняли в проблемах с работой YouTube корпорацию Google, которая не обновляет свои сервера с 2022 г. При этом с начала спецоперации в 2022 г. депутаты и чиновники неоднократно заявляли о том, что платформа допускает публикацию видеозаписей, дискредитирующих армию и власти РФ, и блокирует каналы российских СМИ. 2 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство видит основания для того, чтобы регулирующие органы РФ приняли меры в отношении YouTube.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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