Песков признался в непонимании причины популярности блогера Влада А4
Белорусский блогер Владислав Бумага (псевдоним – Влад А4) задал «солидный и умный» вопрос президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии, но причина его популярности неясна для пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Об этом представитель Кремля заявил в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Меня искренне поразил вот этот молодой человек, он действительно задал очень солидный, очень умный вопрос», – сказал он.
Песков сообщил, что видел видеоролики блогера на планшете своей дочери, но «не понял, почему он такой популярный». По его словам, это может быть связано с «поколенческой проблемой».
В ходе прямой линии и большой пресс-конференции Путина 19 декабря блогер Бумага спросил, что если российские видеохостинги являются конкурентоспособными, то зачем блокировать YouTube. Также Бумага поинтересовался у президента, какие ценности он должен транслировать для своей аудитории.
Президент ответил, что вопрос замедления работы YouТube в России находится в ведении Google, которой и принадлежит сервис. По его словам, компания сама виновата в том, что не обновляла оборудование на фоне антироссийских санкций, не соблюдала законы РФ и была также замечена в манипулировании поисковыми результатами в интересах западных политиков.
В России замедление YouTube началось в июле. О масштабных проблемах в работе видеохостинга начали говорить 12 июля, когда об этом предупредил оператор «Ростелеком». 3 августа YouТube перестал воспроизводить видео в высоком качестве у части пользователей, позднее на ПК видео полностью перестали загружаться, на телефонах некоторых операторов можно смотреть видео только в плохом качестве.
Российские власти обвиняли в проблемах с работой YouTube корпорацию Google, которая не обновляет свои сервера с 2022 г. При этом с начала спецоперации в 2022 г. депутаты и чиновники неоднократно заявляли о том, что платформа допускает публикацию видеозаписей, дискредитирующих армию и власти РФ, и блокирует каналы российских СМИ. 2 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство видит основания для того, чтобы регулирующие органы РФ приняли меры в отношении YouTube.