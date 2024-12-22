Песков признался в непонимании причины популярности блогера Влада А4

Российские власти обвиняли в проблемах с работой YouTube корпорацию Google, которая не обновляет свои сервера с 2022 г. При этом с начала спецоперации в 2022 г. депутаты и чиновники неоднократно заявляли о том, что платформа допускает публикацию видеозаписей, дискредитирующих армию и власти РФ, и блокирует каналы российских СМИ. 2 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство видит основания для того, чтобы регулирующие органы РФ приняли меры в отношении YouTube.