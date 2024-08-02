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Захарова: МИД видит основания для принятия мер в отношении YouTube

Ведомости

Министерство иностранных дел РФ видит основания для того, чтобы регулирующие органы приняли меры в отношении YouTube, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По ее мнению, к таким основаниям относится блокировка видеохостингом российских федеральных и региональных СМИ, учетных записей органов госвласти, авторских аккаунтов общественных деятелей и журналистов. В качестве примера Захарова привела блокировку видеозаписей своих брифингов и выступлений главы МИД Сергея Лаврова.

«Иными словами, «Ютьюб» осуществил акт прямой цензуры, препятствовал свободному распространению и доступу к информации, нарушив тем самым права сотен тысяч наших подписчиков. <…> Таким образом, видим немало весомых оснований для принятия мер в отношении видеохостинга», – заключила Захарова.

В последние два года, после начала специальной военной операции на Украине в 2022 г., в России идет активное обсуждение возможности блокировки YouTube. Депутаты и чиновники неоднократно заявляли о том, что платформа допускает публикацию видеозаписей, дискредитирующих армию и власти РФ. Помимо блокировки также обсуждается вариант замедления работы видеохостинга.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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