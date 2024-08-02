Захарова: МИД видит основания для принятия мер в отношении YouTube

В последние два года, после начала специальной военной операции на Украине в 2022 г., в России идет активное обсуждение возможности блокировки YouTube. Депутаты и чиновники неоднократно заявляли о том, что платформа допускает публикацию видеозаписей, дискредитирующих армию и власти РФ. Помимо блокировки также обсуждается вариант замедления работы видеохостинга.