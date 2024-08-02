Захарова: МИД видит основания для принятия мер в отношении YouTube
Министерство иностранных дел РФ видит основания для того, чтобы регулирующие органы приняли меры в отношении YouTube, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
По ее мнению, к таким основаниям относится блокировка видеохостингом российских федеральных и региональных СМИ, учетных записей органов госвласти, авторских аккаунтов общественных деятелей и журналистов. В качестве примера Захарова привела блокировку видеозаписей своих брифингов и выступлений главы МИД Сергея Лаврова.
«Иными словами, «Ютьюб» осуществил акт прямой цензуры, препятствовал свободному распространению и доступу к информации, нарушив тем самым права сотен тысяч наших подписчиков. <…> Таким образом, видим немало весомых оснований для принятия мер в отношении видеохостинга», – заключила Захарова.
В последние два года, после начала специальной военной операции на Украине в 2022 г., в России идет активное обсуждение возможности блокировки YouTube. Депутаты и чиновники неоднократно заявляли о том, что платформа допускает публикацию видеозаписей, дискредитирующих армию и власти РФ. Помимо блокировки также обсуждается вариант замедления работы видеохостинга.