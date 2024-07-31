Замедление YouTube пока не приведет к сокращению трат на рекламу у блогеров

Замедление YouTube пока не приведет к сокращению трат на рекламу у блогеровНо при полном отключении площадки рынок инфлюенс-маркетинга может потерять до 5 млрд рублей
Рекламные группы на текущий момент не видят рисков падения рынка инфлюенс-маркетинга (реклама у блогеров. – «Ведомости») в связи с замедлением десктопной версии YouTube. Более того, по мнению директора по digital-спецпроектам рекламной группы Media Instinct Group Дарьи Кутыревой, замедление не приведет к снижению трат рекламодателей и на размещения на самом видеохостинге, поскольку «основная часть его аудитории использует для входа на платформу мобильные устройства».
В рекламных группах Media Direction Group и Jami Lup считают, что в случае существенного замедления десктопной версии YouTube рекламодатели могут не снять, а частично перераспределить свои бюджеты на российские площадки с видеоконтентом – VK и Rutube. В Media Direction Group также добавляют к этому перечню «Дзен». Рекламодатели идут за аудиторией, которая при замедлении видеохостинга может перетечь вслед за популярными авторами на другие платформы, говорит директор по технологиям Media Direction Group Александр Папков.