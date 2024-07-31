Замедление YouTube пока не приведет к сокращению трат на рекламу у блогеров

В рекламных группах Media Direction Group и Jami Lup считают, что в случае существенного замедления десктопной версии YouTube рекламодатели могут не снять, а частично перераспределить свои бюджеты на российские площадки с видеоконтентом – VK и Rutube. В Media Direction Group также добавляют к этому перечню «Дзен». Рекламодатели идут за аудиторией, которая при замедлении видеохостинга может перетечь вслед за популярными авторами на другие платформы, говорит директор по технологиям Media Direction Group Александр Папков.