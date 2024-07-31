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Замедление YouTube пока не приведет к сокращению трат на рекламу у блогеров

Но при полном отключении площадки рынок инфлюенс-маркетинга может потерять до 5 млрд рублей
Дмитрий Игнатьев
Максим Стулов / Ведомости

Рекламные группы на текущий момент не видят рисков падения рынка инфлюенс-маркетинга (реклама у блогеров. – «Ведомости») в связи с замедлением десктопной версии YouTube. Более того, по мнению директора по digital-спецпроектам рекламной группы Media Instinct Group Дарьи Кутыревой, замедление не приведет к снижению трат рекламодателей и на размещения на самом видеохостинге, поскольку «основная часть его аудитории использует для входа на платформу мобильные устройства».

В рекламных группах Media Direction Group и Jami Lup считают, что в случае существенного замедления десктопной версии YouTube рекламодатели могут не снять, а частично перераспределить свои бюджеты на российские площадки с видеоконтентом – VK и Rutube. В Media Direction Group также добавляют к этому перечню «Дзен». Рекламодатели идут за аудиторией, которая при замедлении видеохостинга может перетечь вслед за популярными авторами на другие платформы, говорит директор по технологиям Media Direction Group Александр Папков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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