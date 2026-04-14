FT заявила о неудачах Вэнса на переговорах с Ираном и выборах в Венгрии
Вице-президент США Джей Ди Вэнс не добился значимых результатов ни на переговорах с Ираном, ни в попытке заручиться поддержкой премьера Венгрии Виктора Орбана. С такой оценкой выступила газета Financial Times (FT).
По данным издания, после 21-часовых переговоров в Исламабаде Вэнс вернулся в Вашингтон без договоренностей по долгосрочному урегулированию конфликта с Ираном.
Неудачей, по оценке газеты, завершилась и поездка Вэнса в Венгрию, где он рассчитывал заручиться поддержкой Орбана. Партия венгерского лидера проиграла парламентские выборы.
FT считает, что эти события стали серьезным ударом для вице-президента, которого рассматривают как возможного преемника Трампа.
Сам Вэнс, комментируя итоги переговоров, заявил о «определенном прогрессе». «[Иран] сделал шаг в нашем направлении, поэтому, я думаю, можно сказать, что у нас были некоторые положительные сдвиги, но этого недостаточно», – сказал он в эфире Fox News.
Он также пояснил, что посетил Венгрию накануне выборов, чтобы поддержать Орбана как одного из европейских лидеров, готовых противостоять бюрократии ЕС.
Эксперты, опрошенные FT, считают, что ожидать заключения полноценного соглашения по итогам первого раунда переговоров с иранцами было нереалистично.
Переговоры США и Ирана прошли 11 апреля в Исламабаде. Иранскую делегацию возглавлял спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую – вице-президент США. 14 апреля Associated Press сообщило, что стороны обсуждают проведение следующего раунда переговоров в Женеве или Исламабаде. Встреча может состояться уже 16 апреля.