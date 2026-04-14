Жапаров предложил ввести мораторий на переименование населенных пунктов
Президент Киргизии Садыр Жапаров обсуждают инициативу временно запретить переименование населенных пунктов, а не переименовывать все русскоязычные села, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента республики Аската Алагозова.
Жапаров также отметил, что выступает против присвоения населенным пунктам имен известных исторических личностей Киргизии. Это также обсуждается на государственном уровне.
Ранее ТАСС сообщал, что власти Киргизии планируют до конца 2027 г. заменить оставшиеся русскоязычные названия сел.
С 2021 г. в республике уже переименовали более 15 населенных пунктов. Например, село Военно-Антоновка в Чуйской области стало Кожомкулом, а Семеновка в Иссык-Кульской области – Кожояр-Ата.